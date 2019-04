Milan obbligato a vincere, Juve con Kean

ROMA - Due anticipi di lusso nella trentesima giornata di A che si gioca domani. Stasera alle 19 MIlan-Udinese e alle 21 Cagliari-Juve. «Il Milan è vivo, altro che morto». Gattuso rimanda il funerale di una squadra che vuole e può ancora lottare per l'Europa che conta. La classifica si è accorciata ma «non sono preoccupato. Contro l'Udinese è fondamentale, siamo costretti a vincerla ma va fatto con serenità». Un Gattuso deciso a uscire dall'apparente stato di crisi, pronto a riprendersi quanto perduto in campo (prima con l'Inter e poi a Marassi con la Samp) senza cercare alibi. «Non li ho mai cercati. Orsato è uno che fischia poco, lascia molto correre. C'erano due episodi borderline, ma vanno accettati. Non possiamo attaccarci a queste cose, dobbiamo fare di più per vincere le partite».

Sul fronte Juve, bianconeri in piena emergenza, a otto giorni dalla sfida in casa dell'Ajax. L'emorragia di infortuni prosegue. Questa sera a Cagliari, i bianconeri avranno appena 13 giocatori di movimento più 3 ragazzi dell'Under 23 (Nicolussi, Kastanos e Mavididi). Sono addirittura nove i giocatori indisponibili. Gli ultimi ad entrare nel general hospital bianconero sono Mandzukic, Perin e Spinazzola. Il primo, bloccato dalla febbre, tornerà sabato allo Stadium contro il Milan, quando Allegri riavrà anche Dybala. Questa sera la Juve ha un solo attaccante integro, Kean, chiamato a fare di nuovo centro. E a zavorrare l'entusiasmo: «Qualcuno deve pur ancorare Moise al terreno, altrimenti per dargli da mangiare ci vuole la balestra - scherza Allegri -. Si fa presto a perdersi. Mi auguro che chi lo gestisce aiuti Moise a capire come diventare un giocatore importante».

