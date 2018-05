Milan, l'Europa è a rischio

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Niente Europa League per il Milan. Il rischio esiste concretamente dopo che l'Uefa ha prima bocciato il volutary agreement e ora la commissione inquirente di Nyon ha detto di no anche al settlement agreement del club di via Aldo Rossi, il patteggiamento delle sanzioni sportive ed economiche per le deviazioni dai parametri del fair-play finanziario nell'ultimo triennio. Adesso il club rossonero andrà a giudizio, a metà giugno. I cinque giudici del consiglio decideranno le punizioni da infliggere al Milan, tra queste anche l'esclusione dalle prossime coppe europee, dall'Europa League conquistata da Gattuso arrivando con fatica al sesto posto in campionato. Nel caso sarebbe l'Atalanta a fare il suo ingresso di diritto nella fase a gironi dell'Europa League, mentre la Fiorentina, ottava, giocherebbe i preliminari al posto dell'Atalanta.«La decisione dell'Uefa mi ha generato sorpresa ed amarezza». È il commento dell'ad del Milan Marco Fassone: «Mi attendevo ci venisse offerto il settlement, come è sempre stato fatto da quando esiste il Fair Play Finanziario. Da domani faremo anche un'analisi legale della decisione, può rappresentare un danno importante per l'immagine della società». Nello specifico: «la camera di investigazione - si legge nella nota ufficiale dell'Uefa - è del parere che permangano ancora incertezze sul rifinanziamento del prestito e sul rimborso delle obbligazioni da effettuare entro ottobre 2018». Insomma, le garanzie presentate dall'ad Marco Fassone a Nyon non hanno convinto. Restano i dubbi sul rifinanziamento non ancora concluso, dubbi sull'azionista di riferimento come sulle intenzioni di Elliot. Infine non ha ancora una volta convinto il piano dei ricavi provenienti dalla Cina. Considerazioni che rendono la vita per il Milan molto più difficile.La prossima scadenza delicata è prevista per la giornata di venerdì quando il presidente Yonghong Li sarà chiamato a versare nelle casse rossonere altri 10 milioni di euro per l'aumento di capitale. Senza dimenticare che il debito con Elliott da restituire o da rifinanziare entro ottobre.riproduzione riservata ®