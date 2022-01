Milan-Juve, zero gol e poche emozioni

Fabrizio Ponciroli

Davanti a soli 5000 spettatori (fortunati e infreddoliti) presenti a San Siro, il big match Milan-Juventus si conclude in parità (0-0). Nonostante il grande impegno, le due squadre si annullano a vicenda. L'equilibrio regna sovrano con una manciata di emozioni e tanti duelli a centrocampo. Allegri perde De Ligt (gastroenterite), Pioli, dopo neppure 30', deve rinunciare a Ibrahimovic (borsa del ghiaccio sul tendine d'Achille per lo svedese). Gara maschia sin dalle prime battute, con parecchio agonismo e moltissime interruzioni arbitrali. Poche occasioni da gol con rossoneri più pericolosi (Leao e Calabria) ma bianconeri bravi nelle ripartenze con un Dybala decisamente tonico. Anche nella ripresa il copione non cambia: lotta serrata ad ogni azione e su qualsiasi pallone ma il punteggio non si sblocca. Ci provano, senza successo, Morata e Giroud (entrambi di testa). Sia Pioli che Allegri si affidano alla panchina con risultati scadenti. Finisce a reti inviolate, un pareggio giusto per quanto visto in campo. Come nella sfida d'andata (1-1 a Torino), nessun vincitore tra Milan e Juventus.

23° turno: Cagliari-Fiorentina 1-1; Napoli-Salernitana 4-1; Spezia-Samp 1-0; Torino-Sassuolo 1-1. Classifica di A (prime posizioni): Inter 53; Napoli e Milan 49; Atalanta 43; Juve 42; Roma 38; Lazio e Fiorentina 36.



