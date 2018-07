Milan, inizia la rivoluzione: torna Maldini, via Fassone

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Il Milan cambia proprietà. Project RedBlack, società creata da Elliott e Blue Skye per l'operazione Milan, si sarebbe appropriata delle quote appartenenti a Rossoneri Sport Investment Lux, proprietario del Milan per il 99.93% subentrando di fatto a Yonghong Li. Una vera rivoluzione potrebbe coinvolgree anche il managent rossonero, forse prima ancora del fischio d'inizio di un campionato che si preannuncia difficile, ancor di più di un anno fa. Sul tavolo di Paul Singer ci sono nomi e cognomi di chi dovrà guidare il Milan, prima dell'arrivo degli americani. Si parla del ritorno dopo due anni trascorsi a Roma di Umberto Gandini come amministratore delegato, di Cristiano Giuntoli e non solo come direttore sportivo e finalmente Paolo Maldini (se ne parlava dal Milan di Barbara Berlusconi...) nel ruolo di responsabile dell'area tecnica.Nomi e cognomi graditi anche a Rocco Commisso, alla famiglia Rikkets come a Stephan Ross tutti pronti a prendersi la maggioranza del Diavolo. Un'operazione non immediata che costringe il fondo americano a un nuovo aumento di capitale di circa 150 milioni di euro per la normale amministrazione, comprese le perdite del club.Ma non saranno gli unici soldi immessi nelle casse rossonere. Ne serviranno un altro centinaio per il mercato, per rafforzare una squadra che dovrà raggiungere la prossima Champions. Valorizzare il club per poi riuscire a rivenderlo a una cifra superiore al mezzo milione di euro. Previsto per sabato 21 a Milano il consiglio di amministrazione rossonero che a sua volta convocherà l'assemblea degli azionisti del club, chiamata a ratificare la nuova composizione del Cda rossonero: potrebbe uscire Marco Fassone.