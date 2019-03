Milan, il presidente: «Kessie e Biglia? Li sistema Gattuso»

MILANO - Due passi indietro. Uno in classifica, l'altro nello spogliatoio. E quello che oggi preoccupa maggiormente Gattuso è quello che è successo in panchina, davanti a tutti. Una sceneggiata mondiale con tanto di scuse ancora davanti alle telecamente tra Frank Kessie e Lucas Biglia che non hanno convinto il tecnico rossonero che a Milanello vuole parlare con i due diretti interessati, vuole mettere in chiaro che il rispetto verso un compagno di squadra è fondamentale se si vuole arrivare in fondo, raggiungere un obiettivo comune come quello della Champions League. Anche il presidente presidente Paolo Scaroni interviene sul diverbio: «Io non tiro le orecchie, ci pensa Gattuso».

Ringhio non l'ha presa per niente bene e le sue parole non mentono: «Per come vedo il calcio io, certe cose non ci stanno. Non è un caso che in questi anni stiamo facendo fatica: ci vuole rispetto per tutti. La responsabilità è mia, devo occuparmi io della disciplina. I giocatori sanno che ci tengo. Forse di calcio possono non capirci nulla, ma sul rispetto ci ho costruito una carriera. In questi giorni parlerò anch'io...». (L.Ucc.)

