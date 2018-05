Milan, i big pensano all'addio

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Inutile nasconderlo. In Casa Milan c'è preoccupazione per un no da parte dell'Uefa, non il primo (giusto ricordarlo), che blocca il mercato rossonero almeno fino a metà giugno. Il pericolo è perdere anche chi fino a oggi non pensava di lasciare la maglia rossonera come Bonaventura e Suso. Il primo a lasciare il Milan dovrebbe essere Gigio: perso il Psg rimangono sul tavolo le offerte di Real Madrid e Liverpool. Dopo la finale di sabato entrambe approfondiranno il discorso: di certo i Reds si sono già fatti avanti con una proposta di poco superiore a 40 milioni di euro. Cifra respinta. Ma quando potere contrattuale avrà il Milan? Probabilmente dopo la metà di giugno molto meno... Ma perdere i suoi campioni a cifre diverse sarebbe un altro «danno d'immagine» che Fassone e Mirabelli non si possono permettere.