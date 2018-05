«Milan, dammi la Coppa»

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Il Milan a caccia della Coppa Italia che manca da 15 anni (era il 2003 a spese della Roma). La vuole il presidente Yonghong Li che l'ha chiesta a Gattuso, a tutti i suoi giocatori riuniti nello spogliatoio di Milanello ad ascoltare il suo discorso, come succedeva un tempo con Silvio Berlusconi, protagonista di battute e incitamenti alla squadra. Altri tempi fatti anche di hip hip hurrà. Oggi il presidente non è più il protagonista di un club in cerca di nuove vittorie ma di primi trofei.«Ogni volta che vengo a Milano e che ho la fortuna di incontrarvi, ho il cuore che batte forte e sono molto contento di questo», esordisce il presidente al fianco del diesse Massimiliano Mirabelli. «Innanzi tutto vi faccio i complimenti per la bella vittoria con il Verona. L'impegno che avete messo mi ha reso molto contento. Adesso c'è una partita molto importante, mi aspetto che tutti diate il massimo. Ho grandi aspettative e grazie a tutti per lo sforzo che farete».