ROMA - Primo obiettivo, migliorare la prova di sabato scorso, quello 0-0 di campionato con il Napoli dell'ex Ancelotti che non ha soddisfatto a pieno Rino Gattuso. Stasera alle 20,45 (Rai 1) primo quarto di finale di Coppa Italia (sfida unica), ripetizione del match di San Siro di tre giorni fa. Una sfida da dentro o fuori, con eventuali supplementari e rigori che Gattuso prende di petto caricando i rossoneri come mai: «Serve un Milan da battaglia per battere il Napoli. Non solo 50' buoni come abbiamo fatto vedere in campionato. Serve di più». Gattuso con il dubbio d'attacco Piatek o Cutrone; sembra favorito il polacco ma Ringhio non lo dice: «Se la giocano alla pari». Poi carica gli altri, iniziando da Bakayoko: «Salta l'uomo, ci dà grande aiuto» e finendo con Suso: «Bene sabato ma serve che cresca un po' di più».Il Napoli di Ancelotti cerca il colpo dopo aver fatto le prove generali in campionato. Per farlo, in attacco torna la coppia di piccoletti terribili Mertens-Insigne. E a centrocampo torna l'instancabile Allan, che sembrava perso verso la Francia e che invece resterà in azzurro fino al termine della stagione. (M.Lob.)