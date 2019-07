Milan, Correa ha detto sì 50+7 milioni all'Atletico

Luca Uccello

MILANO - Affare fatto. Angel Correa è un giocatore del Milan. Poi sarà la volta di Merih Demiral. Un attaccante voluto fortemente dai rossoneri. Per l'argentino c'era già l'accordo con Jorge Mendes, regista del passaggio al Monaco di André Silva, ma non con l'Atletico Madrid. Quello è arrivato domenica, grazie a Boban. Un caro accordo: 40 milioni di parte fissa con bonus di facile raggiungimento per arrivare a quota 50, più altri 7 milioni di bonus più complessi, per arrivare a circa 57 milioni totali. Il Milan voleva Angel Correa e ha fatto di tutto per prenderlo, per regalarlo a Giampaolo. Correa è il profilo ideale per il gioco del tecnico rossonero che cercava un attaccante veloce, pronto a correre per Piatek, pronto a creare spazi, inventare giocate e servire assist.

Un affare che si è fatto anche senza l'addio di Cutrone. La Premier League, il Wolverhampton per ora non lo convincono. Dopo aver chiuso per l'attaccante ora toccherà al difensore. Maldini attente il rientro in Italia di Fabio Paratici per parlare direttamente del difensore turco. La Juventus ha aperto alla cessione, è disposto a trattare anche la formula, ma vuole ricavarne una plusvalenza. Pagato 18, ora ne chiede 40. Si può chiudere a 30? Il Milan ci proverà ma non sarà semplice ecco perchè Lovren resta ancora una pista percorribile soprattutto col passare dei giorni. «Dobbiamo avere la fame giusta per crescere e per lottare per i nostri obiettivi. Dobbiamo puntare a migliorarci». E per Pepe Reina migliorare significa solo tornare a giocare la prossima Champions: «L'obiettivo è certamente centrare l'obiettivo dell'Europa che conta».

Il portiere spagnolo è pronto a vivere un'altra stagione da secondo alle spalle di Donnarumma e Plizzari. «Hanno davanti una lunga carriera. Hanno solo 20 anni, io e Antonio siamo un po' più grandi. Il Milan è in ottime mani per il futuro». Ultima battuta su Giampaolo: «Ha idee chiare. Dobbiamo abituarci in fretta al suo calcio». Ismael Bennacer è arrivato a Milano. Il miglior giocatore della Coppa d'Africa ha svolto le visite mediche (discutibile il suo abbigliamento). Per oggi si attende la firma sul contratto quinquennale da 1,5 milioni netti a stagione.

Intanto, dal Novara (1-1) al Bayern. Da un primo test a porte chiuse all'International Champions Cup. Il Milan di Giampaolo scenderà in campo questa notte (ore 3, diretta tv su Sportitalia) a Kansas City contro i campioni di Germania. Una partita che due anni vide protagonista per la prima volta il giovanissimo Cutrone, ora toccherà a Piatek provarci.

Martedì 23 Luglio 2019

