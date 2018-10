Milan, c'è il colpo Paquetà

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Primo colpo di Leonardo sul mercato brasiliano. Operazioni alla Ricardo Kakà e di Alexandre Pato con il dirigente del Milan che ha anticipato i maggiori club europei (Barcellona e Psg in primis) ottenendo il sì di Lucas Paquetà. Operazione da 35 milioni più bonus per il classe 1997 del Flamengo seguito da tempo dai rossoneri che hanno deciso di affondare il colpo e portarsi a casa il fantasista con qualche mese di anticipo.Il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche in settimana - secondo Globesporte - per poi aggregarsi alla squadra allenata da Gattuso a partire da gennaio. Nell'ottica della dirigenza rossonera, Paquetà dovrebbe essere il nuovo Kakà, un giocatore capace di far fare il salto di qualità in Italia come in Europa.Un nuovo investimento del fondo americano che conferma l'intenzione di riportare il Milan ai vertici europei.Un giocatore che sa segnare ma che sa anche far segnare. I numeri non mentono mai: 48 partite ufficiali, 11 gol, 6 assist, 69 tiri in porta, 64 falli subìti. Uno che ha voluto fortemente il Milan e che in maglia rossonera dovrebbe riuscire a diventare fondamentale anche per la Seleçao. Secondo i media brasiliani la proposta di Leo sarebbe stata identica a quella del Psg, ma Paquetà avrebbe optato per il Milan grazie alle garanzie tecniche offerte da Gattuso pronto a cambiare il suo Milan, a giocare finalmente con le due punte e con un trequartista dietro.Un modulo che può variare, che potrebbe trasformarsi come con Kakà in un Albero di Natale. Tanto fortunato quanto vincente con Carlo Ancelotti in panchina.Una trasformazione che Gattuso sta già studiando ma che non ha ancora fretta di fare. Paquetà sarà fatto crescere senza bruciarlo. Stesso atteggiamento avuto in passato col Papero che era arrivato a Milanello sei mesi prima per studiare da vicino il campionato italiano. Il finale, i tifosi del Milan si agurano possa essere ben diverso. Il 21enne di Rio de Janeiro dovrà essere il nuovo Kakà, fenomenale per il Diavolo.riproduzione riservata ®