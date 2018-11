Milan all'ultimo respiro

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Io l'uomo della Champions League? È presto. Certo, ho segnato due gol importanti, è un bel momento per me, ma spero che ne arrivino altri ancora migliori». Se non dovesse recitare il ruolo di capitano del Milan, Alessio Romagnoli urlerebbe la sua gioia anche ai microfoni. Come sul campo della Dacia Arena, dopo aver regalato al Milan sull'Udinese al 97' la terza vittoria in sette giorni, la seconda nel tempo di recupero (la terza in campionato, dopo quella sulla Roma di fine agosto, decisa da Cutrone al 95') e con un suo gol.E che reti, entrambe. Pallonetto dal limite mercoledì sera al Genoa a San Siro, gran botta di sinistro in Friuli al termine di un'azione iniziata proprio da una palla conquistata dallo stesso Romagnoli su Opoku (distrazione capitale) e nella quale l'ex romanista scambia due volte in piena area avversaria con Suso, prima di scaricare alle spalle di Musso. Il tutto in un recupero ampliato a causa dell'espulsione al 95' di Nuytinck, per un fallo da dietro su Castillejo. «Ora giochiamo con più cattiveria, siamo più compatti e decisi», sostiene di nuovo il difensore-goleador.Milan ancora quarto con la Lazio e carico come una molla in vista della supersfida di domenica prossima a San Siro con la Juventus. Per la quale saranno però da verificare le condizioni di Gonzalo Higuain, costretto ad uscire dopo 35' dolorante alla schiena. Rino Gattuso, con l'infermeria già stracolma, è costretto una volta di più a rivoluzionare la squadra dopo il forfait del Pipita: «Ha sentito una fitta, pensava di avere preso un colpo, speriamo non sia qualcosa di grave», dice il tecnico del Milan, allontanato nei convulsi momenti seguiti al gol di Romagnoli, «per essere uscito dall'area tecnica, sono andato dall'assistente che aveva alzato la bandierina».Rete però avvalorata dal controllo al Var: niente fallo di Romagnoli su Opoku, niente fuorigioco di partenza di Cutrone. «Abbiamo meritato di vincere, abbiamo sofferto. Abbiamo tanti infortunati, ma tutta la squadra ha continuato a lavorare senza cercarsi alibi. Speriamo comunque di recuperare qualcuno nei prossimi giorni», chiude Gattuso.riproduzione riservata ®