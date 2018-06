Mike Highsnob: «A me il rap ha salvato la vita»

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Mike Highsnob ha giocato con la vita. E a salvarlo è stato proprio il suo rap. In questi giorni è uscito Malandrino, ultimo singolo estratto da BipPopular.Perché il rap fa rima con morte?«È morto un ragazzo di 20 anni. Poi un artista. Bisogna riflettere sul potere della violenza nella società. Martin Luther King diceva che l'odio genera odio».Cioè?«ll rap nasce come denuncia sociale. Un rapper che esprime concetti, spesso lontani dal senso comune, è un ribelle che scatena inevitabilmente reazioni. In America, la pericolosità è acuita dall'esaltazione e dal facile accesso alle armi».E quindi si uccide?«Il punto è che non tutti sanno controllare la propria emotività. Non hanno equilibrio».Successo anche a lei?«Io sono stato salvato dalla musica. Ho sofferto in passato dalla dipendenza di droghe, di sesso, di sbalzi di umore. Non sopporto né i violenti - eccetto i casi di difesa personale - né chi si accanisce sulla morte: si chiama rispetto. Se solo fossimo più sensibili e silenziosi, potremmo scalfire la violenza dall'interno e magari, un giorno, disarmarla». (R. Vec.)