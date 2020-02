Mihajlovic, il premio più bello dai colleghi della A

ROMA - A Gian Piero Gasperini dell'Atalanta la Panchina d'oro della Figc, il riconoscimento speciale del settore tecnico Figc invece a Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna ha preso inevitabilmente la scena, nonostante non fosse presente alla cerimonia di premiazione a Coverciano; Mihajlovic è stato applaudito dai colleghi allenatori riuniti nell'auditorium, tutti in piedi, mentre sullo schermo scorreva un video delle vittorie del suo Bologna e dell'affetto dei tifosi rossoblu, con la musica di A muso duro del cantautore emiliano Pierangelo Bertoli. Il riconoscimento per il tecnico serbo, che si è classificato anche secondo dietro Gian Piero Gasperini nella votazione finale per la Panchina d'Oro. Il riconoscimento è stato consegnato dal responsabile del settore tecnico Figc, Demetrio Albertini, al direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon. «Il mister non è presente - ha spiegato Bigon - perché ricoverato in ospedale per un paio di settimane di cura. Ci teneva molto, però, a essere qui, perché il suo esempio e la sua battaglia è servita a noi, alla nostra società, alla sua squadra e anche a molte persone che stanno male come lui e a cui ha dato grande forza. Abbiamo toccato con mano l'importanza del mister per una squadra. E il mister ci tiene molto a ringraziare la Federazione, la tifoseria e tutta la città di Bologna che sono sempre vicine a lui».

(M.Sub.)

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

