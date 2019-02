Mihaela Cheli, 21 anni, non ce l'ha fatta: la ragazza di 21 anni è morta infatti nell'ospedale Umberto Parini di Aosta. Residente a Lavagna, in Liguria, la giovane è caduta dal terzo di una palazzina, nel tentativo di sfuggire alle fiamme che avvolgevano la mansarda in cui alloggiava, per alcuni giorni di vacanza, insieme al fidanzato e a un amico. La famiglia ha autorizzato il prelievo multi organo.

Michela Cheli era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Aosta dopo che le sue condizioni erano sembrate da subito disperate ai soccorritori intervenuti nell'incendio scoppiato all'alba di sabato nella mansarda di una palazzina ad Antey-Saint-André, in frazione Grand Moulin all'altezza del bivio per La Magdeleine. Mihaela, insieme al fidanzato di 24 anni Matteo Tugnoli, ha provato a calarsi dalla finestra per sfuggire al rogo ma è caduta per quasi dieci metri e ha urtato con violenza la testa sul selciato. Tugnoli si è gettato pure lui ma la caduta è stata attutita dal balcone al piano inferiore. Il terzo giovane che era nell'appartamento - Leonardo Bertucci, 22 anni di Cicagna in provincia di Genova - è riuscito ad attraversare il muro di fiamme mettendosi in salvo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA