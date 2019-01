Miha: «Bologna, credo nella salvezza»

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Sinisa Mihajlovic conosce bene l'Inter. Proprio a San Siro esordirà domenica nella sua esperienza bis alla guida del Bologna, chiamato dal presidente Joey Saputo al posto dell'esonerato Filippo Inzaghi. «Tutte le partite saranno importanti e i ragazzi dovranno essere bravi a capirlo subito. Contro l'Inter sarà difficile. Ma sarà difficile anche per loro. Sono stato in nerazzurro giocatore e poi allenatore in seconda. Appena sbagli un passaggio cominciano i borbottii».I bolognesi, insomma dovranno cercare di insinuarsi nel momento non facile della squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico di Vukovar, che il prossimo 20 febbraio compirà 50 anni, nella sua carriera in panchina ha vinto una sola volta (oltre a 2 pareggi e 5 sconfitte) a San Siro contro l'Inter, ai tempi del Milan. Un derby dominato 3-0 il 31 gennaio 2016.Anche in rossonero era arrivato a sostituire SuperPippo. Ora Mihajlovic si ritrova a partire da un terzultimo posto in classifica e da un Bologna che non vince in campionato da 14 giornate. «Credo nella salvezza, altrimenti non avrei accettato immediatamente». Morale della favola: l'Italia ha di nuovo stregato Sinisa, per un ritorno sotto le Due Torri a distanza di 10 anni: «Questa squadra è più forte di quella del 2008-09. La voglio però più coraggiosa, più alta. Anche i calciatori Devono essere convinti di salvarsi. Se non lo saranno, li convincerò io in qualche modo».Pippo Inzaghi, intanto, ha salutato la città e la sua gente via social: «Mi dispiace tanto lasciare Bologna. Ho sentito con il mio staff tanto affetto e stima. C'è delusione per non essere riuscito a evitare questa situazione, ma voglio ringraziare i tifosi bolognesi per il supporto».riproduzione riservata ®