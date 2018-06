Migranti, summit Ue nel caos

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Margherita OssoliPotrebbe concludersi con un nulla di fatto il Consiglio europeo sui migranti in programma oggi e domani a Bruxelles. L'Italia chiede che nel testo finale sia inserito il concetto di responsabilità condivisa sui porti di sbarco e sullo smistamento dei migranti e minaccia di non firmare il documento che uscirà dal vertice. Un po' come accaduto con la nave Lifeline, bloccata da giorni nel Mediterraneo con a bordo 234 migranti, che ieri è finalmente arrivata a Malta. Le persone a bordo verranno ripartite tra otto paesi Ue: oltre a Malta, Italia, Francia, Irlanda, Portogallo, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Più facile dunque seguire la strada di accordi bilaterali e trilaterali fra i paesi volenterosi.Il tutto mentre esplode un altro caso. Lucio Pizzi, sindaco di Diomodossola noto per le sue proposte choc in materia di immigrazione, ha infatti scritto al nuovo direttore generale dell'Asl locale per protestare contro «l'uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini». E per chiedere stanze separate, così da tenere i piccoli italiani lontani dai profughi: «I bambini in tenerissima età che si ritrovano a stretto contatto con i migranti non hanno ancora completato il ciclo dei vaccini obbligatori, quindi rischiano di portare malattie». È stata subito bufera politica e sui social.