Migranti, cambia tutto

Mario Fabbroni«È una giornata bellissima». Gongola il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini dopo la conta dei 163 sì che hanno battuto i 59 no parlamentari, anche se grazie al ricorso al voto di fiducia: è il primo via libera al Decreto Sicurezza, che dal Senato passa alla Camera.UN MILIARDO IN MENO. Salvini promette che il decreto farà risparmiare un miliardo. Saltano infatti i 35 euro a migrante spesi per i servizi di accoglienza all'immigrazione: lo Stato pagherà un minimo di 19 euro a migrante per le strutture fino a mille persone ad un massimo di 26 euro per chi è negli appartamenti (ovvero l'80% di coloro attualmente inseriti nel sistema).SEI BANDI. Individuati 6 bandi-tipo per i servizi d'accoglienza, uniformi su tutto il territorio nazionale, in base alla grandezza dei Centri: 150 posti, 300, 600, 900, 1000. Nei piccoli centri «i migranti si prepareranno i pasti da soli e puliranno le case, con il cibo e i prodotti forniti dallo Stato, così come avviene in tutta Europa», anticipa Gerarda Pantalone, direttore del Dipartimento immigrazione e libertà civili del ministero.NUOVE GARE. I contratti attualmente in essere per i servizi ai migranti rimarranno validi: alla scadenza le nuove gare saranno fatte secondo i nuovi capitolati e avranno la durata di un anno. «Chi vedeva l'immigrazione come una mangiatoia da oggi è a dieta - conclude Salvini -. Sono convinto che molti finti volontari non parteciperanno più ai bandi perché non ci sarà più da mangiare». Via l'insegnamento dell'italiano, via l'assistenza psicologica, via l'orientamento sul territorio: solo i titolari della protezione internazionale avranno diritto ai servizi di integrazione e inserimento che fino ad oggi spettavano a tutti i migranti che presentavano domanda d'asilo.STRETTA SOGGIORNI. Viene abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da permessi speciali temporanei per motivi di salute di particolare gravità, calamità nel paese d'origine, atti di particolare valore civile, vittime di tratta, di violenza domestica e di grave sfruttamento.FINO A 4 ANNI. Ampliati i termini (da 2 a 4 anni) per l'istruttoria della domanda di cittadinanza, che verrà concessa solo se si conosce la lingua italiana.STALKER. Introdotto il controllo attraverso il braccialetto elettronico i soggetti imputati per maltrattamenti in famiglia e stalking.TASER A VIGILI URBANI. Sperimentazione della pistola a impulsi elettrici anche per i corpi di polizia municipale di tutti i capoluoghi di provincia.DASPO URBANO. Anche agli indiziati di terrorismo e possibilità di applicarlo anche nei presidi sanitari ed in aree destinate a mercati, fiere e spettacoli pubbliciSGOMBERI. Inasprimento delle sanzioni nei confronti di coloro che promuovono od organizzano occupazione di immobili (da 2 a 4 anni).ACCATTONAGGIO MOLESTO E PARCHEGGIATORI ABUSIVI. Introdotto il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio (fino a 6 mesi di pena che sale fino a 3 anni se si impiegano i minori) e arresto (con un anno di carcere) per i parcheggiatori abusivi recidivi.NEGOZIETTI ETNICI. I sindaci potranno disporre limitazioni agli orari di vendita degli esercizi commerciali interessati da «fenomeni di aggregazione notturna» anche in zone non centrali.riproduzione riservata ®