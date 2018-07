Migranti, battaglia sulle quote

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniSpagna, Portogallo, Francia, Germania e Malta. I 450 migranti soccorsi da una nave della Guardia di finanza e da una nave di Frontex vicino Linosa e da sabato fermi a largo di Pozzallo, saranno divisi fra più paesi europei. Sembra concludersi così l'ennesimo braccio di ferro intrapreso dal governo italiano con l'Europa sulla questione dell'accoglienza, giocato ancora una volta su un singolo caso di soccorso, stavolta effettuato tra l'altro non da una ong ma da una nave italiana e da una della missione europea Frontex.L'Europa così mette ancora una toppa provvisoria davanti alla questione dei flussi migratori che rischia di far saltare l'intera Unione. I paesi del blocco Visegrad, infatti, hanno respinto la richiesta di redistribuzione dei 450 migranti fatta dal premier italiano Conte e il premier della Repubblica Ceca Andrej Babis su Twitter ha definito la proposta italiana «una strada per l'inferno». Stesso atteggiamento dell'Ungheria: «Gli ungheresi non vogliono vivere in un paese di immigrati». Il premier Conte però sembra soddisfatto, convinto che «la solidarietà europea stia diventando realtà». Anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini canta vittoria. «Fermezza e coerenza pagano. È finito il tempo di governi complici e pavidi. Il prossimo obiettivo, per stroncare una volta per tutte la mafia del traffico di esseri umani, sarà riaccompagnare gli immigrati dove sono partiti. In Italia, e in Europa, entra solo chi ha il permesso». Sul tema della solidarietà in Europa interviene anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che chiede «sanzioni pesanti per chi non accetta le quote».Intanto le due imbarcazioni rimangono a largo di Pozzallo. Il governo ha dato solo nella serata di ieri l'autorizzazione allo sbarco di donne e bambini (59 in totale). Le persone salvate a largo delle coste libiche sono in mare da giorni, per molti, in stato di forte denutrizione e disidratazione, nella giornata di ieri si era reso necessario il trasporto urgente in ospedale. La ong spagnola Open Arms ha deciso di sfidare il blocco dei porti di Italia e Malta inviando altre due navi verso la Libia per soccorrere i migranti. «Navighiamo verso quel luogo dove non ci sono clandestini o delinquenti, solo vite umane in pericolo. E troppi morti sul fondale». Salvini ha risposto subito: «Risparmino tempo, i nostri porti non sono disponibili. L'Italia ha smesso di essere il campo profughi del mondo».