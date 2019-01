Migranti, alta tensione M5s-Lega

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il processo contro il ministro Matteo Salvini, accusato dal tribunale dei ministri di Catania di sequestro di persona nei confronti dei 177 migranti salvati ad agosto dalla nave Diciotti della Guardia Costiera e rimasti a bordo per giorni prima di avere l'ok a sbarcare, continua a creare frizioni nel governo.Il leader della Lega ha ribaltato la sua posizione. «Rifarei tutto. E non mollo» ha ribadito, ma ha chiesto che il Senato neghi l'autorizzazione a procedere perchè «il contrasto all'immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico». Davanti a tale atteggiamento il M5s vacilla, diviso fra la fedeltà all'alleato di governo e quella ai principi del Movimento che ha sempre criticato chi ha fatto valere l'immunità. Alla fine sembra prevalere l'intenzione di votare sì all'autorizzazione. «Non possiamo perdere la faccia, se votiamo no arriviamo al 20%», si sussurra negli ambienti pentastellati.E anche Alessandro Di Battista anticipa la linea: «Credo proprio che voteremo a favore dell'autorizzazione a procedere poi cercheremo una soluzione tutti assieme».Nella notte, un incontro fra i due vicepremier e il presidente Conte ha cercato di trovare una via d'uscita concordata. Il premier ha garantito che assumerà «la piena responsabilità di ciò che è stato fatto nella vicenda Diciotti».Rimane ancora da risolvere la questione della nave Sea Watch, che rischia di bissare quella della Diciotti. Conte, dopo quella di Germania e Romania, ha incassato la disponibilità di altri tre paesi, Francia compresa, ad accogliere i 47 migranti ancora a bordo. (A.Sev.)riproduzione riservata ®