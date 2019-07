Migliorare la qualità della vita di Fido

Il libro di questa settimana s'intitola Nella mente e nel cuore dei cani del famoso ricercatore ed etologo americano Marc Bekoff. Se ci pensate bene nonostante tutto l'amore e le attenzioni che dedichiamo ai nostri cani, molto di ciò che questi splendidi animali fanno continua a rimanere un mistero. Mi riferisco ad esempio ai comportamenti che possiamo osservare in una qualsiasi area cani.

Ccerto, sappiamo cosa significa quando scodinzolano, ma ignoriamo, per esempio, perché annusino e si rotolino su cose dall'odore francamente nauseabondo o perché alcuni siano timidi e altri audaci.

Leggendo questo libro capiremo non solo il comportamento dei nostri amici a 4 zampe, ma anche come migliorare la qualità delle loro vite. Sicuramente, ci sono molte cose che ancora ignoriamo di loro, ma è certo che i cani hanno una profonda vita emotiva e che, come loro compagni umani, abbiamo il dovere di rendere le loro esistenze il più possibile ricche e soddisfacenti. Questo è un libro per tutti gli amanti dello splendido mondo a 4 zampe. (A.Ben.)

Martedì 16 Luglio 2019

