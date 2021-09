Migliaia di romani di corsa nella maratona dei keniani

Flavia Scicchitano

Roma è tornata a correre grazie all'Acea Run Rome The Marathon, la rinnovata edizione della Maratona internazionale di Roma. Rimandata la gara del marzo 2020 causa Covid, i Fori Imperiali hanno ospitato l'evento sportivo, conclusosi con la doppietta finale dei keniani: Kiprono tra gli uomini e Cherono tra le donne. Oltre 7.500 i partecipanti da 60 nazioni, 5.300 italiani di cui 1.700 romani, per una sfida lungo un percorso da 42 chilometri immerso tra Colosseo, Altare della Patria, Circo Massimo, Fori, piazza del Popolo, piazza di Spagna, Testaccio, Prati, Flaminio. Allo start, alle prime luci dell'alba, anche la sindaca di Roma Virginia Raggi. Circa 400 gli agenti della Polizia locale impegnati a garantire il regolare svolgimento della maratona. Un fiume di persone si è riversato in centro a correre anche per la Stracittadina Fun Race e la Staffetta solidale Acea Run4Rome. All'arrivo la show-girl e medagliata paralimpica Annalisa Minetti, che ha corso con una speciale squadra di non vedenti.



