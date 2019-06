Mieloma multiplo: aumento efficacia con daratumumab

CHICAGO - Lo studio CASSIOPEIA di fase 3, svolto dall'Intergroupe Francophone du Myelome (IFM) in collaborazione con Dutch-Belgian Cooperative Trial Group for Hematology Oncology (HOVON) e Janssen Research & Development, LLC. mostra che daratumumab in aggiunta a bortezomib, talidomide e desametasone (VTd) prima e dopo trapianto autologo di cellule staminali migliora i tassi di risposta e la sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS) rispetto a VTd da solo in pazienti con nuova diagnosi mieloma multiplo.

I dati, resi noti per la prima volta al Meeting Annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) di Chicago, sono stati pubblicati in simultanea su The Lancet. «Questo studio le corpose evidenze di efficacia, ottenute da ricerche precedenti, di daratumumab in terapia di prima linea», dichiara il dottor Philippe Moreau, primo ricercatore dello studio e responsabile del Dipartimento di ematologia dell'Ospedale universitario di Nantes (Francia). (A.Cap.)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

