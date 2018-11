Miconi: «Io in un triangolo amoroso tutto da ridere»

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona SantanocitaProtagonista della divertente commedia francese Una settimana non di più, di Clement Michel (da giovedì al Teatro degli Audaci), Milena Miconi è Sophie. Il suo compagno, Paul (Mario Antinolfi) non la sopporta più e invita un amico a stare in casa loro e a dimostrarsi tanto invadente da esasperare la donna...Come accoglie il suo personaggio il ménage a trois?«Lei si innamora dell'amico, tanto da ribaltare la situazione e il suo compagno Paul, che si voleva sbarazzare di lei, si riscopre ancora innamorato».Uno specchio delle coppie contemporanee?«Sì, le rappresenta nella difficoltà di affrontare il rapporto quando è giunto al capolinea, forse per il timore di ritrovarsi da soli».Le donne sono più forti?«Sì, perche più propense a confrontarsi con il compagno e a decidere di mettere fine a una storia, mentre gli uomini spesso trascinano i rapporti per anni prima di sostenere un vero confronto».Come vede i ruoli per le donne nella sua professione?«Purtroppo non ce ne sono tantissimi. Non ci sono vere e proprie storie al femminile, a meno che non di tratti di registe che concepiscono opere per sole donne».Prossimi impegni?«A gennaio sarò al teatro Golden, nello spettacolo, Anche le formiche cadono, scritto dal mio compagno. A febbraio al Teatro dei Servi con Call Center e infine al Ghione con Basta che c'è l'amore».