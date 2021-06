Michetti: «La sicurezza della città prima di tutto»

Mario Fabbroni

«Evento straordinario ma a gestione ordinaria». Si presenta così - come un uomo del fare - Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra per la Capitale. Il riferimento è al Giubileo, che per Roma rappresenterà un punto di approdo di una ripartenza post Covid assolutamente indispensabile per ricucire i rapporti sociali, turistici, religiosi, economici, culturali.

In un'intervista all'Adnkronos, Michetti offre spunti e idee su come potrebbe essere il suo Campidoglio. In tre mosse: «Istruttoria trasporti, rifiuti e sicurezza» - Partiamo da quest'ultimo punto. «La città ha dei seri problemi di sicurezza, uno dei primi atti, se il popolo mi vorrà sindaco, sarebbe quello di convocare un tavolo permanente sulla sicurezza, una volta alla settimana, con prefetto e ministro dell'Interno, per fare il punto della situazione, coordinando un'azione sul territorio che deve essere incisiva». Rifiuti? «Competenze al 50% tra Comune e Regione, altrimenti i cassonetti non li svuota nessuno e la discarica urbana diventa realtà».

Servono i tecnici al governo? «La mia Giunta li avrà, a patto che occorrano profili specifici».

