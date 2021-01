«Michelle Obama è il mio modello»

Gabrielle Union riprende il ruolo della detective Sydney Burnett, che il pubblico ha conosciuto nella saga di Bad Boys al cinema con Will Smith. E della serie, con la collega, è anche produttrice.

La serie ha avuto un impatto enorme sulla comunità locale, vero?

«Abbiamo mostrato la diversity di Los Angeles, rivalutando le zone più degradate e sperando di portarvi denaro per valorizzare le persone di talento che ci vivono».

Una donna a cui s'ispira?

«Michelle Obama, una che lottava per i diritti prima ancora del marito Barack, paladina dell'inclusività e precursore del #metoo».

Qualcosa sta cambiando a Hollywood?

«Prima dicevano solo: Stai zitta e sii carina. Ora invece far parte del processo decisionale dà voce in capitolo alle donne e con una pluralità di punti di vista siamo tutti più veri. E avere due donne di colore davanti alla telecamera e un'equipe al femminile come in L.A.'s finest ci permette di rappresentare la pluralità del pubblico».

Come mai è servito tanto tempo per una versione al femminile di Bad Boys?

«Ai tempi dei film si pensava a uno spin-off, Bad Girls, ma all'epoca i tempi non erano maturi, oggi siamo pronti, senza mettere in scena ragazze in bikini o con la maglietta bagnata».

Oggi è una donna matura e centrata. Ricorda un colpo di testa da adolescente?

«Con gli amici abbiamo rubato l'auto dei genitori per fare un party in Messico, che tempi!».

Cosa la rende felice adesso?

«Le giornate di relax in piscina a Miami, tra musica e risate con i miei figli, quando ti rilassi al punto d'addormentarti». (A.DeT.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA