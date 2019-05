Michelle Hunziker trap queen per J-Ax

Donatella Aragozzini

La showgirl dai mille volti. Dopo essere stata la platinata Dea della Musica nella serie tv in live action Miracle tunes, trasmessa a dicembre da Italia 1, da ieri giorno in cui ha festeggiato le sue 1000 puntate a Striscia la notizia Michelle Hunziker si può trovare in Rete anche nei panni di una graffiante e supersexy trap queen in un divertente video, Michkere.

La parodia, online su Spotify, iTunes, Youtube e sugli altri canali digitali, nasce dalla collaborazione con J-Ax, che sarà al suo fianco al timone dello show All Togheter Now (dal 16 maggio in prima serata su Canale 5) e che di questo insolito progetto è direttore artistico e produttore musicale: la prima scena mostra la bionda conduttrice fare jogging nel parco con la figlia Aurora, che le confessa di essere preoccupata che il rapper con il pizzetto possa «influenzarla negativamente». «Ma vuoi scherzare? Son vent'anni che faccio questo mestiere e vuoi che il primo J-Ax possa influenzarmi negativamente?» ride la madre, che però effettivamente subisce una metamorfosi, trasformandosi, in appena due giorni, in una grintosa cantante piena di rabbia e dal look aggressivo. Il brano cita programmi di ieri e di oggi (Striscia, Ok, il prezzo è giusto, L'Isola, «la botola di Gerry» e «le luci da Barbara D'Urso») e i momenti sexy della Hunziker, ovvero il calendario di Max e la pubblicità degli slip Roberta. Nel video, scritto da Pedar, diretto da Samuel Pascuma e prodotto da Dj Enzo, compaiono anche Timothy Cavicchini, Fabio Rovazzi e il marito di Michelle, Tomaso Trussardi.

