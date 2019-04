Michele Morrone: «Addio Tritone, ora faccio il grande salto nel cinema»

Ilaria Del Prete

ROMA - Il pubblico italiano lo ha conosciuto in tv, lo ha apprezzato nel ruolo del Tritone Ares nella fiction Rai Sirene così come in gara a Ballando con le Stelle nel 2016. Oggi Michele Morrone, attore di origine pugliese, è pronto a fare il salto verso il grande schermo.

Il suo aspetto è cambiato rispetto a quello del sirenetto. Una trasformazione scenica?

«Sì. In Sirene impersonavo un personaggio mitologico. Mi sono allenato per quello. Poi sono dimagrito dieci chili perché nel mio prossimo film interpreto un uomo dalla vita piena di eccessi e caos».

Di cosa si tratta?

«Un film d'autore con la regia di Giulio Base. Nel cast ci sono Ivano Marescotti, Nicola Nocella e Virginia Diop».

Come è stato selezionato?

«Nonostante al casting fossi fisicamente diverso rispetto al personaggio, il regista mi disse: se dimagrisci dieci chili, ti prendo. E l'ho fatto».

La vedremo nella terza stagione della fiction I Medici.

«Lì interpreto un pirata turco del quattordicesimo secolo».

Come si confronta con personaggi così diversi?

«Se devo interpretare qualcosa di molto diverso da me, cerco di conoscerla il più possibile. Ad esempio ho visitato una comunità di recupero per vestire i panni del tossicodipendente».

Altri progetti in cantiere?

«Sto girando un film internazionale in Brasile. Si chiama Duetto. Sarò al fianco di mostri sacri come Giancarlo Giannini e Claudia Cardinale. Interpreto un cantautore del 1960, un personaggio che mi fa unire al lavoro la mia passione per il canto e la musica».

