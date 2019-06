Michela Poi

Vittorio Sgarbi, deus ex machina. In soccorso a Morgan, sfrattato qualche giorno fa dalla sua amatissima casa-museo di Monza, è arrivato il critico d'arte più discusso d'Italia. Sgarbi, infatti, ha lanciato la sua irrinunciabile offerta: il secondo piano di Palazzo Savorelli, a Sutri (dove è sindaco), sarà il nuovo studio del cantante milanese. Immerso in ettari di verde e in chilometri di querce e lecci secolari, il palazzo ha una storia che risale al XV secolo e attualmente ospita le iniziative culturali promosse da Sgarbi. «L'arte e la creatività devono essere sostenute in maniera concreta», ha dichiarato. Detto, fatto: Morgan potrà trasferirsi immediatamente lì e restarci per i prossimi quattro anni, fino a quando il mandato di Sgarbi come sindaco non sarà scaduto. Ma il critico d'arte non è stato il solo a mostrare solidarietà a Morgan. Simona Ventura ha voluto far sentire la sua vicinanza: «Sono sempre dalla tua parte. Ti penso e ti voglio bene», ha scritto sulle sue pagine social. Anche la sua ex, Jessica Mazzoli con la piccola Lara avuta proprio da Morgan, ha voluto seppellire vecchi rancori.

Intanto Vittorio Sgarbi chiede al Governo di apporre un vincolo sulla casa dalla quale Morgan è stato sfrattato: «La sua è una casa-museo. C'è tutto lì dentro», ha commentato, promettendo di rivolgersi ai colleghi parlamentari affinché sottoscrivano una mozione che impegni il Governo ad agire il prima possibile. L'ex cantante dei Bluvertigo ha ringraziato: «Quello che ha fatto è una cosa bella e inaspettata, grazie davvero».

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

