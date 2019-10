Michela Poi

Una vita davanti stroncata dall'asfalto. Alessandro Algieri, Mario Chiappetta, Federico Lentini e Paolo Iantorno, tutti tra i diciotto e i diciannove anni, non ci sono più. Le loro vite sono state spezzate sabato sera da un terribile incidente stradale. Un frontale che li ha uccisi sul colpo, portandosi via in un attimo sogni, speranze e progetti futuri.

Era da poco passata la mezzanotte. I quattro ragazzi erano di ritorno da una serata di divertimento e svago tra amici, a bordo di una Wolkswagen Polo. Stavano percorrendo la statale 107, in località Saporito (Rende, Cosenza), quando all'altezza degli svincoli di Surdo e Piano Monello, si sono trovati improvvisamente di fronte una Citroen C3. Pochi secondi, poi lo schianto. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei medici del 118. Nessuno di loro è riuscito a sopravvivere. Alla coppia di fidanzati di 31 e 33 anni che viaggiavano nell'altra macchina è andata meglio. Sono vivi ma in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente è ancora incerta. Sembra che il ragazzo alla guida della Polo abbia perso il controllo dell'auto, urtando prima il guardrail e poi centrando in pieno l'altra macchina. Forse a causa dell'asfalto bagnato. Intanto la città di Cosenza piange i suoi ragazzi. Federico avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 19 ottobre. «Abbiamo avuto un terribile risveglio - ha dichiarato il sindaco Mario Occhiuto - penso al futuro spezzato, ai sogni interrotti e all'inimmaginabile sofferenza delle famiglie che hanno perso i loro figli. Non ci sono parole. Ci stringiamo con un forte abbraccio ai genitori, ai parenti, agli amici. Alessandro, Federico, Mario e Paolo sono oggi i figli di tutti noi. Una giornata buia, Cosenza è in lutto».

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

