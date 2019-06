Michela Poi

Una poltrona rimasta vuota per 138 giorni. Dopo la porta sbattuta da Pinuccia Montanari quattro mesi fa, la casella dell'assessore al verde pubblico di Roma è stata riempita.

Il nuovo responsabile di alberi e giardini si chiama Laura Fiorini, classe 1962. Nessuna esperienza in campo ambientale o ecologico. Un amore per le piante del suo terrazzo. Ma, soprattutto, una super sostenitrice del Movimento Cinque Stelle. Una che la Raggi l'ha seguita negli anni, una fedelissima pentastellata. Abita nello stesso municipio della sindaca, il XIV, dove nel 2013 si è anche candidata consigliera. Il suo non sarà certamente un compito facile: per risollevare Roma dalla situazione di degrado assoluto in cui versano pini, platini e lecci, ci vorrebbe l'aiuto di un supereroe. Qualcuno in grado di metter mano al verde di quella che è diventata ormai più che una città, una Savana Capitale. E che sappia, soprattutto, come e quanti milioni investire.

Se l'assessorato Montanari ha lasciato a dir poco a desiderare, qui c'è il serio rischio che la situazione degeneri ancora. Il verde romano è abbandonato a sè stesso. Defunto, appassito e a volte anche pericoloso. Lo sanno bene i due automobilisti che ieri a piazza Bologna sono stati travolti dalle fronde di un arbusto di 45 anni. Ad ogni temporale o folata di vento, i crolli sono all'ordine del giorno. E se erbacce e piante vengono lasciate crescere indisturbate, alberi sani e secolari vengono abbattuti e mai rimpiazzati. Il risultato è una distesa di ceppi morti. Insomma, da un'attesa di ben 4 mesi ci si sarebbe aspettati qualcosina di più.

Tra l'altro Laura Fiorini si occuperà solo di verde pubblico e non di rifiuti, la vera emergenza della Capitale. Ama alla deriva. Topi, gabbiani, scarafaggi che attraversano indisturbati le strade di Roma, con un rischio anche per la salute dei cittadini. Bisognerà attendere altri 138 giorni per la scelta di qualcuno che si occupi di liberare la Capitale dall'immondizia?

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

