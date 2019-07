Michela Poi

Una carriera supersonica. Due Oscar. Il successo planetario di House of Cards. Poi, improvvisamente, il buio. Kevin Spacey si trasforma nell'orco cattivo. Il suo nome inizia a rimbalzare da una pagina di giornale all'altra e l'ombra, spaventosa, degli scandali sessuali si porta via in un baleno 40 anni di carriera. L'attore, produttore, e sceneggiatore oggi compie i suoi primi 60 anni e - dopo essere uscito indenne dal primo processo che lo vede imputato per molestie - è pronto a riscrivere tutte le pagine perse della sua vita. L'inizio della vicenda risale al 29 ottobre 2017, quando l'attore Anthony Rapp - membro del cast della serie Star Trek: Discovery' - dichiara di essere stato molestato sessualmente da lui nel 1986, a quattordici anni. Spacey smentisce la notizia. Si difende. Si dichiara innocente. Ma è solo l'inizio di una ripidissima discesa. Poco dopo, altre quindici persone raccontano le molestie subite. Dalla giornalista televisiva Heather Unruh (che lo accusa di aver abusato sessualmente di suo figlio), al regista Tony Montana, fino all'attore Roberto Cavazos. Sul finale, anche i suoi compagni di House of Cards si schierano contro di lui, tanto che Spacey viene licenziato in tronco. In pochi giorni, l'attore viene cancellato da tutte le produzioni, tolto dalle scene e dimenticato da Hollywood. Ora, a distanza di tre anni, una delle più importanti accuse (quella del figlio della giornalista Heather Unruh) è caduta. Una luce che si riaccende dopo tanto buio. Spacey è pronto a prendersi la sua rivincita. Perché, come dice Lester Burnham in American Beauty, «non è mai troppo tardi per tornare indietro».

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

