Michela Poi

Una bomba d'acqua talmente violenta da mandare in tilt mezza città. La pioggia caduta ieri pomeriggio a Roma ha messo k.o la Capitale, creando non pochi disagi ai cittadini: strade trasformate in laghi, viabilità interrotta e stazioni metropolitane chiuse. Fuori uso parte della linea A: nelle stazioni di Manzoni e Repubblica l'acqua ha invaso scale mobili e binari, tanto che l'accesso è stato vietato al pubblico. Stessa sorte è toccata a Termini, dove da una porta è venuta improvvisamente giù una cascata d'acqua che in pochi secondi ha sommerso il pavimento della stazione. Su quattro, solo un accesso è rimasto agibile. Forti allagamenti anche in zona Tiburtina, tra San Lorenzo, Policlinico e Verano. In via Nomentana un albero ha ceduto per il vento. In via San Giovanni in Laterano l'acqua è salita invadendo i marciapiedi e mettendo a rischio automobilisti e passanti. Allagato il bivio tra la A24 e la Tangenziale Est, all'altezza di Portonaccio. Anche a Roma Sud la pioggia ha provocato forti disagi, soprattutto in zona Portuense. Anche i mezzi di superficie hanno fatto acqua da tutte le parti, come ha denunciato Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape), pubblicando un video sul web: «A Roma gli autobus non solo prendono fuoco, ma anche acqua. La pioggia, come si vede dalle immagini, è scesa direttamente dal soffitto del bus, un mezzo della linea 792».

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

