Michela Poi Un passo in avanti e poi, il vuoto. Anzi, il terrore. Disattenzione,

Un passo in avanti e poi, il vuoto. Anzi, il terrore. Disattenzione, fretta, sfortuna. Quel che è certo è che ora è salva, ma davvero per miracolo. Protagonista del brutto incidente avvenuto ieri mattina alla stazione Termini una donna inglese di mezza età, rimasta incastrata con una gamba tra la banchina e il vagone della metropolitana. Minuti di panico e di terrore che potevano avere un epilogo drammatico, ma che grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Locale si è risolto senza gravi danni.

Secondo quanto ricostruito, il tutto è avvenuto circa alle ore 9. La donna era ferma sulla banchina ad aspettare la metro, forse andava di fretta. Quando ha visto arrivare il treno e si sono aperte le porte,si è fiondata dentro al vagone ma qualcosa è andato storto. È sprofondata nel nulla invece che entrare nella cabina e la gamba le si è infilata nell'esatto spazio tra il vagone e la banchina, intrappolandola. Nonostante i diversi tentativi, non è riuscita a liberarsi. Ha chiesto aiuto agli altri passeggeri, ma nessuno è riuscito a trarla in salvo.

Fortunatamente il capotreno si è accorto di quel che stava accadendo e non è ripartito, altrimenti probabilmente la tragedia si sarebbe consumata in pochi istanti. Invece sono intervenuti i vigili del fuoco con un carro di sollevamento riuscendo ad estrarre la malcapitata britannica dal binario.

La linea A è rimasta ferma nella tratta fra San Giovanni e Ottaviano in entrambi i sensi di marcia. La donna è stata subito trasportata in ospedale, in buone condizioni. Un brutto incidente che poteva facilmente trasformarsi in tragedia. Il 30 maggio scorso una giovane senegalese di 35 anni era morta proprio nello stesso modo, scivolando rovinosamente tra la banchina e le rotaie alla stazione della metro A di Lepanto.

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

