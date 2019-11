Michela Poi

Un'antica setta di scienziati. Un mistero che dal 1776 ad oggi non ha mai smesso di incuriosire. Lo sa bene Ron Howard, che nel 2009 sceglie di girare Angeli e Demoni, tratto dal romanzo di Dan Brown. Il film fa tremare le mura del Vaticano. La Chiesa si indispettisce non poco: «Lede il comune sentimento religioso», fa sapere. La Diocesi di Roma nega alla troupe la possibilità di girare a San Pietro e nelle Chiese di Santa Maria del Popolo e Santa Maria della Vittoria. Così scende in campo un team di supervisori che per settimane scatta di nascosto 250mila foto utili alla ricostruzione delle location. Ma quanto c'è di vero in questo film? Lo scienziato Galileo Galilei è stato realmente messo sotto processo dalla Chiesa, ma mai si è contrapposto così esplicitamente ad essa. Gli Illuminati, come molte delle sette segrete di origine religiosa e anti cattolica, sono davvero esistiti, ma non hanno mai avuto come obiettivo la distruzione della fede cristiana. Insomma, un bel mix di fantasia e realtà, per un cast d'eccezione: Tom Hanks, Ewan McGregor e il nostro Pierfrancesco Favino.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA