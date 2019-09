Michela Poi

Travolti dai liquami, inghiottiti dalle sabbie mobili. Così ieri mattina sono morti Prem e Tarsem Singh, due fratelli di 48 e 45 anni, titolari di un'azienda agricola in provincia di Pavia. Insieme a loro hanno perso la vita anche due giovani dipendenti, Arminder Singh, 29 anni, e Majinder Singh, 28. Tutti di nazionalità indiana. Un'altra tragedia sul lavoro che forse poteva essere evitata. L'ennesima.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiarissima, ma dalle ricostruzioni l'ipotesi più probabile è questa. Uno degli operai - probabilmente Tarsem Singh, il titolare - stava effettuando un'operazione di routine ed era entrato in una delle vasche adibite allo spurgo di fertilizzanti. Fuori, ad assisterlo, una cisterna trainata da un trattore. All'improvviso, qualcosa è andato storto. L'operaio è stato letteralmente travolto dai liquami. Gli altri, nel tentativo disperato di aiutarlo, si sono catapultati all'interno della vasca. E da lì è stata solo una catena di morte. A uccidere Prem, Arminder e Majinder sono state con ogni probabilità le esalazioni di anidride carbonica. I tre sono rimasti soffocati. A far scattare l'allarme, verso le 12, sono stati i familiari delle vittime. Non vedendo tornare i propri congiunti, si sono precipitati sul posto e hanno visto un cadavere galleggiare nei liquami. Tra i pianti e le urla disperate, hanno chiamato i vigili del fuoco. Ma per i quattro uomini, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Erano tutti regolari in Italia e i due dipendenti avevano un contratto di lavoro. Il reato ipotizzato dalla Procura di Pavia è omicidio plurimo colposo.

Solo qualche giorno fa erano usciti i dati del primo semestre del 2019: 482 le morti sul lavoro. Un numero sconcertante. Il peggior dato dal 2016. «Adesso più che mai serve un'azione forte da parte del governo», ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Unione generale del lavoro (Ugl). «Un intervento tempestivo per porre fine a queste stragi silenziose. Non possiamo più restare a guardare».

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

