Michela Poi

Tafida non morirà. La bimba di 5 anni che a causa di una grave emorragia cerebrale è tenuta in vita da una macchina, potrà continuare a curarsi perché ritenuta «non totalmente incosciente e non in uno stato di grave sofferenza». A deciderlo è stata l'Alta Corte di Londra.

I medici dell'ospedale dove la bambina è in cura non potranno quindi staccare la spina come avrebbero voluto. Anzi, la piccola sarà presto trasferita al Gaslini di Genova, che si è offerto di accoglierla. I genitori hanno tirato un grosso sospiro di sollievo. Solo un mese fa in aula avevano implorato il giudice di farla continuare a vivere.

Il calvario di Tafida è iniziato lo scorso febbraio quando, a seguito della rottura dei vasi sanguigni cerebrali, ha riportato danni gravi e irreversibili. I medici hanno sempre sostenuto che l'unica scelta «umana» fosse quella di lasciarla morire. Ma i genitori si sono fermamente opposti perché Tafida - a differenza dei casi dei piccoli Charlie e Alfie - «non soffre, si muove e reagisce agli stimoli». Alcuni esperti indipendenti si sono mostrati d'accordo con quanto detto dalla coppia e hanno spiegato che, grazie a terapie e a tecniche innovative, Tafida potrebbe anche andare incontro a un recupero parziale delle proprie capacità.

riproduzione riservata ®

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA