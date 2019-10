Michela Poi

Stop a bus, metro, mense scolastiche, farmacie, sportelli sociali ma soprattutto stop alla raccolta rifiuti. La rivolta delle municipalizzate mette a dura prova la Capitale.

A incrociare le braccia dalle 10 di questa mattina per le successive 24 ore sono i dipendenti di 18 aziende del Comune, che chiedono a gran voce il miglioramento della qualità dei servizi e la salvaguardia dei lavoratori. In piazza scendono anche 7500 dipendenti Ama, che protestano contro la mancata approvazione del bilancio 2017. Il rischio è che, dopo il terzo anno in rosso, scatti il fallimento. Il servizio di raccolta rifiuti è garantito solo in alcune fasce (dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 17,30 alle 20) e solo davanti a ospedali, scuole e monumenti di pregio. Nei giorni scorsi l'Ama si era appellata al «senso civico» dei romani per scongiurare un'invasione di rifiuti: «Si richiede la collaborazione di tutti affinché si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali».

Tradotto: i cittadini si tengano in casa i sacchetti, umido compreso. Un rischio enorme per una città già al collasso. Dal Campidoglio la sindaca Virginia Raggi si era rivolta ai sindacati perché revocassero questo sciopero: «Non ha motivazioni», aveva dichiarato a margine della riunione al Mit con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli. «In Roma Metropolitane c'è la garanzia dei livelli occupazionali, c'è l'intenzione di mantenere la società in mano pubblica. Lo abbiamo dimostrato con Atac, che tutti volevano far fallire. Noi l'abbiamo mantenuta pubblica, sta assumendo nuovo personale, sta portando autobus nuovi a Roma». In risposta alla sindaca è arrivata la dichiarazione di Natale Di Cola, sindacalista Cisl: «È uno sciopero per Roma e non è a cuor leggero. Siamo stufi di vivere nel degrado con servizi scadenti e dipendenti che lavorano in condizioni umilianti, con violenze su operatori Atac e Ama».

