Sarà Nicola Savino il nuovo conduttore de L'altro Festival, il programma che andrà in onda dopo Sanremo 2020 in sostituzione del tradizionale Dopo Festival. Ad annunciarlo ieri è stato Fiorello durante la sua trasmissione Viva RaiPlay, accompagnato dal padrone di casa nonché direttore artistico di Sanremo 2020 Amadeus. Savino è arrivato in trasmissione nascosto in un cartone. Sul pacco sigillato tre, ironiche, scritte: «nuovo conduttore», «bassissimo» e «fragile». Il presentatore è poi saltato fuori dalla scatola, seguito da uno scrosciante applauso. «Sarà una cosa piratesca», hanno assicurato Savino e Amadeus.

Savino è già salito sul palco dell'Ariston nel 2016 e nel 2017 quando, insieme alla Gialappa's Band, ha presentato il Dopo Festival. Alle spalle ha una lunga carriera da conduttore radiofonico (iniziata nel 1984 con l'emittente locale Radio Sandonato e continuata poi con Radio Deejay) e televisiva. È stato alla guida di trasmissioni come Festivalbar e Zelig Circus, fino ai più recenti Quelli che il calcio, Isola dei famosi e Le Iene. Altro Festival sarà disponibile solo su Rai Play in streaming. Un cambiamento non da poco che segna una vera rivoluzione nel servizio pubblico. «Sono due mondi che devono coesistere», aveva spiegato Amadeus. «Bisogna mescolare tradizione e innovazione: da un lato abbiamo il Teatro Ariston e contemporaneamente l'Altro Festival con un linguaggio più vicino al web e ai giovani». I Big in gara al Festival saranno annunciati il 6 gennaio, nel corso di una puntata speciale de I soliti ignoti.

