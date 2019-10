Michela Poi

ROMA - La Nazionale Italiana Cantanti scende nuovamente in campo per sostenere e promuovere progetti di solidarietà e integrazione in Terra Santa. Ieri una delegazione rappresentata dal Presidente Paolo Belli e dall'attore Neri Marcoré è stata ricevuta in udienza da Sua Santità Papa Francesco, che ha dato la sua benedizione all'imminente viaggio in Terra Santa, ricevendo in dono la maglia della squadra. «E' stata un'emozione grandissima - hanno commentato Paolo Belli e Neri Marcoré dopo l'incontro con il Santo Padre - Sua Santità ha dato la sua benedizione a questo viaggio. Poi, quando lo abbiamo invitato a giocare in Nazionale Italiana Cantanti ci ha risposto di sì. Specificando però che non giocherà in punta ma in porta, perché a calcio non è mai stato fortissimo. In gioventù infatti il suo soprannome era pata dura, ovvero piede di granito». Il viaggio in Terra Santa si svolgerà dal 28 al 31 ottobre 2019 e vedrà la Nazionale Cantanti impegnata in una serie di incontri istituzionali e iniziative benefiche che culmineranno mercoledì 30 ottobre con una partita veramente speciale presso lo stadio Al Khader di Betlemme. A rendere possibile questa trasferta, e la relativa raccolta fondi, sono Givova e la Fondazione Geronimo Stilton.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

