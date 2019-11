Michela Poi

Roma, fine anni Sessanta. Quattro ragazzi si divertono a compiere bravate in periferia: rubano una macchina, investono un agente, scappano nel loro rifugio segreto. Si chiamano Dandi, Freddo, Libano e Grana. E sono la futura Banda della Magliana. Nel racconto di Michele Placido la storia c'entra poco: il terrorismo, la mafia, le stragi restano quasi a margine del racconto, che è dichiaratamente una ricostruzione fantasiosa della realtà. Il regista sceglie di valorizzare l'aspetto umano dei protagonisti - aiutato dalla bravura di attori superlativi come Favino, Santamaria, Germano, Accorsi e Rossi Stuart e il rapporto fraterno che si instaura tra loro. Il film è stato aspramente criticato proprio per questo: le sfaccettature umane dei personaggi li rendono talmente vicini allo spettatore da trasformarli in eroi, rischiando fenomeni di emulazione. Sullo sfondo, la storia italiana anni Settanta-Ottanta: dal rapimento di Aldo Moro alla strage nella stazione di Bologna. La pellicola, girata tra Magliana, Garbatella, Trastevere e Monteverde, si è aggiudicata ben 8 David di Donatello e cinque Nastri D'Argento. Al film è seguita la serie tv nel 2008.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA