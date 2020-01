Michela Poi

Roma, 1954. La guerra è finita da nove anni e ha lasciato dietro di sè macerie e lacrime. L'immagine dei carri armati statunitensi che entrano in città è ancora vivida nella mente di molti italiani: sono loro i salvatori, loro i custodi della libertà. Il film diretto da Stefano Vanzina racconta la storia di Ferdinando Mericoni (detto Nando, interpretato da un magistrale Alberto Sordi), un ragazzotto romano irrequieto e logorroico totalmente infatuato dell'America e degli americani. È lì che vorrebbe trasferirsi. In attesa di poterlo fare, si circonda di oggetti, vestiti, immagini a stelle e strisce. Parla un americano maccheronico (indimenticabili gli intercalari auanagana e orrait orrait per dire all right), si autosoprannomina Santi Bailor, non perde una partita di baseball o il nuovo western targato Usa al cinema. Una fissazione che esaspera chi gli sta accanto, soprattutto il padre (il caratterista Giulio Calì), che non sa più che pesci pigliare. Un giorno, suggestionato ancora una volta da un film americano (14ª ora di Henry Hathaway, 1951), Nando sale in cima al Colosseo e minaccia di lanciarsi nel vuoto se non otterrà il visto americano. Da lì, partono una serie di flashback esilaranti. Il film in realtà prende in giro la generazione di giovani che negli anni successivi alla guerra ha idealizzato l'America avendone un'idea stereotipata trasmessa da film e fumetti. Per raccontare questa storia non è un caso che il regista abbia scelto il più romano dei romani, Alberto Sordi.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

