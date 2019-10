Michela Poi

Più che un film, una rivelazione. Smetto Quando Voglio (2014), opera prima di Sydney Sibilia, è un perfetto mix di più generi cinematografici: dal drug all'action movie fino alla commedia all'italiana. L'idea nasce nel 2010. Sibilia si alza una mattina, sfoglia un giornale e ha una folgorazione. «Quei Netturbini con la laurea da 110 e lode» è il titolo dell'articolo da cui ha inizio tutto. Il pezzo - pubblicato su Leggo - racconta la storia vera di due ragazzi romani ultra laureati che sono costretti a lavorare come spazzini. Ma che durante le pause pranzo non rinunciano a discutere di filosofia. È così che prendono vita i personaggi di Giorgio e Mattia, i due benzinai- linguisti che tra loro parlano in latino antico e sanscrito. Menti brillanti costrette ai margini della società. Una fotografia perfetta e spietata dell'Italia, dove i giovani studiano fino a 30 anni per poi ritrovarsi a lavorare in pizzeria. Da qui nasce l'illuminazione di Sibilia: trasformare un gruppo di super nerd in una banda di super criminali. Esperimento riuscito. David di Donatello per il miglior film. Nastro d'Argento per la miglior commedia.

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA