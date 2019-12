Michela Poi

Nostalgico. Autentico. Quasi umano. In Spectre di Sam Mendes, uscito nelle sale italiane nel 2015, l'agente segreto più amato al mondo si spoglia dello smoking per mostrare allo spettatore l'uomo che c'è sotto. Il 24esimo film dedicato al mito di James Bond - il quarto che vede l'attore Daniel Craig vestirne i panni - è un mix perfetto tra vecchio e nuovo. Ci sono i nemici. C'è la missione da svolgere. Di certo non mancano inseguimenti mozzafiato ed effetti speciali da brividi. Ma c'è anche qualcosa in più: la pennellata sofisticata di Mendes, che rende Bond un eroe improvvisamente umano. Un aspetto che ha fatto storcere il naso ad alcuni, ma che è piaciuto a tanti altri. Il film è un'avventura che vede James Bond confrontarsi con la spietata organizzazione criminale Spectre. Per sconfiggerla, il protagonista è costretto a viaggiare in tutto il mondo: dal Marocco al Messico, dal Regno Unito all'Austria. E a fare tappa anche in Italia, precisamente a Roma. È qui che avvengono gli inseguimenti in auto più spettacolari, nella splendida cornice della Capitale. Una città di cui Daniel Craig ha detto di essersi follemente innamorato, nonostante la sua brutta esperienza con le buche sull'asfalto. L'attore è finito al pronto soccorso con un mini trauma cranico. «Ce n'erano troppe», ha spiegato durante la première del film. «E durante gli inseguimenti in auto non facevo altro che sbattere la testa sul tettino».

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

