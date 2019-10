Michela Poi

Non solo pizza o sushi, ma anche cannabis legale a domicilio. È un mercato in continua crescita quello dei delivery che consegnano direttamente la marijuana legale a casa di chi la richiede. In modo facile, veloce e assolutamente riservato.

JustMary ha infatti rivoluzionato il mondo della cannabis light. Una App nata a Milano nel 2018 dall'idea di due giovani imprenditori, che in pochissimo tempo si è diffusa a macchia d'olio in tutta Italia: prima a Monza e a Torino, poi a Firenze, ora anche a Roma.

Come funziona? Basta collegarsi al sito, dichiarare di avere almeno 18 anni, e poi si può procedere. La consegna, a domicilio, arriva in un massimo di 45 minuti e si può pagare con il bancomat o in contanti.

Per chi vuole rimanere anonimo, poi, non c'è alcun problema: i fattorini arrivano a casa vestiti in borghese, proprio per assicurare la maggior riservatezza possibile ai clienti. Riguardo alle polemiche sollevate da chi continua erroneamente a paragonare la Cannabis Light alle sostanze stupefacenti, uno dei fondatori del gruppo, Matteo Moretti, tiene a sottolineare: «Il nostro servizio non vende droga ma prodotti assolutamente legali. Non si tratta di sballo: i nostri clienti sono soprattutto lavoratori di età compresa tra i 35 e 50 anni. L'idea del delivery nel pieno rispetto della privacy ha ottenuto un ottimo riscontro dal pubblico delle città dove siamo attivi: pronto ad accogliere positivamente servizi come il nostro che nascono per facilitare la vita quotidiana».

Tutti i prodotti commercializzati da JustMary, infatti, sono al 100% legali, perché utilizzano una varietà di canapa a usi industriali con un livello di THC (il principio psicoattivo contenuto nelle piante di cannabis, principale responsabile dello stato di alterazione), inferiore al limite imposto dalla legge.

