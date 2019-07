Michela Poi

Non è un Paese per vecchi? Con FaceApp, sì. L'applicazione gratuita per Ios e Android capace di farti invecchiare e ringiovanire a tuo piacimento, ha scatenato una nuova challenge diventata virale in un batter d'occhio: la #FaceApp Challenge, ovvero avere il coraggio di pubblicare una foto di sé stessi in versione âgée. La corsa alla ruga più marcata ha fatto letteralmente impazzire gli utenti del web, che tra Facebook, Instagram e Twitter hanno postato una valanga di selfie, riempiendo le bacheche di immagini e commenti divertenti. La sfida all'ultima grinza ha solleticato la curiosità anche dei vip, che hanno ceduto alla tentazione di proiettarsi per un attimo nel futuro. Aboliti lifting, acido ialuronico, rinoplastica e filler, via libera a rughe, zampe di gallina, brizzolature e palpebre cadenti. Politici, cantanti, attori, calciatori. Da Matteo Renzi a Rocco Casalino, da Fedez a Ultimo, sono stati tantissimi i personaggi dello spettacolo che hanno raccolto la sfida. «Ciao sono Federico, ho 29 anni e quando mi alzo dal divano dico sempre Oplà!», ha scherzato Fedez postando una sua foto versione anziana. «Il ritiro fa bene.. dicono!!», scrive il calciatore della Atalanta Alejandro Papu Gómez in un post che lo vede invecchiato di 30 anni. «Aspettavo qualcuno che mi battesse nel freestyle», si pavoneggia il rapper Shade su Instagram commentando una foto che lo ritrae con i capelli bianchi e il viso cadente. Ma anche i politici si sono sbizzarriti sui social. Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, ha lanciato una frecciatina alla Lega e al M5S: «Quando arriverò a questa età la Lega avrà restituito i 49 milioni di euro e Toninelli inaugurato la Tav», scrive su Instagram. Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Conte, ha cinguettato su Twitter: «Sarò simile a George W. Bush quando sarò Presidente della Repubblica Italiana!». Tra i giornalisti, il re delle maratone Enrico Mentana dice di aver esagerato con le dirette tv. «Questa era troppo lunga», scrive mostrandone gli effetti. Anche Leggo ha scherzato e, in prima pagina, ha messo la sindaca Virginia Raggi non più giovane: «Ho quasi risolto l'emergenza rifiuti». Non si è sottratto nemmeno il direttore Davide Desario, che ha pubblicato un selfie imbiancato su Instagram. C'è anche chi ha scelto di prendere la via più facile, e di rivedersi per un attimo nel pieno dell'adolescenza. È il caso del cantante Nek, che ha postato una foto di sé stesso su Instagram versione sbarbata e sbarazzina. «La musica mantiene giovani!», ha scritto. Così come ha fatto Leonardo DiCaprio che per un attimo sembrava essere tornato a bordo del Titanic. L'applicazione è disponibile gratuitamente sia dall'App Store di iOS sia sul Google Play Store per Android.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

