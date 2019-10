Michela Poi

Neanche un'estate per godersi la pensione, che già è stato chiamato a tornare in campo. L'ex procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone sarà il nuovo presidente del Tribunale della Santa Sede, al posto di Giuseppe Dalla Torre. Papa Francesco lo ha scelto per combattere la sua battaglia contro gli affari finanziari illeciti in Vaticano: il presunto riciclaggio di denaro che confluisce nello Ior e i sospetti investimenti immobiliari fatti anche grazie alle offerte dei fedeli.

Pignatone, 70 anni, è il numero uno in assoluto della lotta al malaffare e alla mafia: da quella tradizionale siciliana fino alla più recente Cupola di Roma. Una carriera che inizia nel 1974 in Sicilia - dove per 30 anni si occupa di processi di mafia - e mai finita. Cosa Nostra, gli anni delle stragi, la morte di Falcone e Borsellino, le indagini che portano alla scoperta dei killer di Capaci. Poi, il ritorno alla Direzione distrettuale antimafia come procuratore aggiunto. Nel 2006 coordina un'indagine che porta alla cattura di Bernardo Provenzano, il padrino di Cosa nostra. Due anni dopo lascia Palermo per spostarsi a Reggio Calabria. Anche lì conduce indagini importanti. Combatte la Ndrangheta e scoperchia il sistema di infiltrazioni al nord. Infine, nel 2012, viene chiamato a guidare la Procura di Roma.

In 7 anni porta avanti una delle maggiori inchieste a livello nazionale, quella di Mafia Capitale. Con lui alla guida dei magistrati capitolini per la prima volta la parola mafià entra a Roma. Il Mondo di mezzo che dalla criminalità di strada (al cui vertice c'era l'ex terrorista Nar Massimo Carminati) arrivava a penetrare la politica romana, viene scoperchiato. Il terremoto scoppia a fine 2014 quando scattano 37 arresti e si contano oltre 100 indagati, fra cui anche politici della giunta Alemanno, esponenti del Pd e del centrosinistra. Grazie a Pignatone vengono messe alla sbarra le famiglie della Cupola romana: Fasciani, Spada e Casamonica.

Durante la gestione Pignatone la Procura romana porta avanti altre indagini molto significative. A cominciare da quella che ha riaperto il caso della morte di Stefano Cucchi, per la quale la Procura ha chiesto la condanna di cinque carabinieri.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

