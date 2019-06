Michela Poi

Lo hanno quasi lasciato morire chiuso in una macchina. Nell'auto dei suoi genitori Stefano si sente protetto. È caldo lì dentro, ma lui resiste. «Mamma e papà torneranno», avrà pensato. Intanto, la temperatura si fa sempre più rovente. Trentacinque, trentasette, oltre quaranta. Stefano inizia a sudare. Diventa rosso, storce la bocca per il fastidio, inizia ad ansimare, fino a che l'aria non diventa irrespirabile. A quel punto, grida con tutte le forze che ha in corpo, a pieni polmoni. Si dimena tentando di aprire la portiera, batte forte i pugni contro i finestrini dell'auto chiedendo aiuto. Piero Procaccianti, sovrintendente di Polizia, proprio in quel momento è in servizio all'aeroporto di Catania. Cammina avanti e indietro per controllare la situazione. Poi, passa di fronte a un'Audi A6, con targa svizzera. Dentro alla macchina vede qualcosa muoversi, ma non capisce cosa sia. Non è un cane: è un bambino. L'agente prova ad aiutarlo, ma non riesce. Ci riprova, ma niente. Dopo diversi tentativi - tutti falliti - si sfila la pistola d'ordinanza dalla tasca e manda in frantumi il finestrino. Si ferisce a una mano, ma non batte ciglio. Il bambino è salvo. Tra sospiri di sollievo e pianti di commozione, scatta l'applauso scrosciante dei presenti. Per tutti Piero diventa l'eroe poliziotto. L'angelo custode del piccolo Stefano, 4 anni, che senza il suo aiuto non avrebbe avuto scampo. I suoi genitori, due svizzeri di 28 e 32 anni, lo avevano lasciato lì. Da solo. Abbandonato come immondizia nella zona di scarico dei bagagli in aeroporto. Entrambi sono stati denunciati per abbandono di minore. Una tragedia sfiorata, quella di Catania. L'ennesima storia di madri e padri che dimenticano il loro bambino chiuso in auto. Una domanda resta, tra le altre: è davvero possibile scordarsi dell'esistenza del proprio stesso figlio?

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

