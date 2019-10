Michela Poi

«La priorità del mio governo è sempre stata quella di garantire l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea il 31 ottobre». A ribadire con forza gli obiettivi dell'esecutivo guidato da Boris Johnson è stata la Regina Elisabetta durante lo storico discorso di inaugurazione del nuovo parlamento. Accompagnata dall'erede al trono Carlo e preceduta da un corteo di guardie e funzionari in uniformi storiche, Sua Maestà ha preso posto in abito bianco nella Camera dei Lord sedendosi accanto alla corona da cerimonia, senza mai indossarla. «Il mio governo intende lavorare a una nuova partnership con l'Unione europea basata sul libero scambio e su una cooperazione amichevole - ha assicurato -. Ma è anche necessario porre fine alla libertà di movimento».

Fra le leggi in programma nei prossimi mesi è confermata infatti l'intenzione d'introdurre dal 2021 una nuova legge sull'immigrazione. Un sistema a punti simile a quello in vigore in Australia, che consentirà l'accesso ai nuovi immigrati solo in base alle loro capacità. Ciò significa che dal 31 ottobre per trasferirsi in Gran Bretagna sarà necessaria almeno una laurea e un'offerta di lavoro sicura. Niente paura per i cittadini europei che hanno «contribuito all'economia britannica», specifica la Regina, «perché avranno diritto di rimanere anche dopo la Brexit».

Confermate a seguire tutte le anticipazioni sul programma indicato dal governo Tory per i prossimi mesi: dall'impegno per una maggior sicurezza nelle strade britanniche all'insegna di una strategia legge e ordine, dai trasporti all'istruzione, dalla lotta contro le violenze domestiche alla sanità e al miglioramento dei servizi di assistenza per la salute mentale. Particolare attenzione inoltre alla questione ambientale, con la volontà di attuare misure «per contrastare il cambiamento climatico» e per ridurre il consumo di plastica.

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

