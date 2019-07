Michela Poi

L'emergenza spazzatura nella Capitale non accenna a diminuire, anzi si aggrava. Discariche piene, impianti non funzionanti, un'estate rovente che avanza e il conseguente rischio per la salute dei cittadini. Ma, soprattutto, si litiga sui rifiuti, con parole al vetriolo tra Regione e Campidoglio. Per la sindaca Virginia Raggi «non si sa più dove portare la spazzatura». In un video postato su Facebook, attacca il governatore del Lazio Nicola Zingaretti: «La Regione avrebbe potuto intervenire subito, ancora oggi non c'è nessuna ordinanza. Una situazione che va avanti da metà giugno», dice la sindaca. La risposta presidente della Regione e segretario del Pd non si fa attendere: «Mi domando come la Raggi non si vergogni per la sua arroganza. Ha ridotto la città più bella del mondo in un disastro e non si assume le sue responsabilità». Poi Zingaretti annuncia che in giornata attiverà i poteri sostitutivi per ovviare all'emergenza e promette di «rimettere le cose a posto».

Come se non bastasse, anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa interviene in merito all'ordinanza: «Con 40 gradi di temperatura e la spazzatura a terra, non si possono aspettare dieci giorni per risolvere la situazione». Poi, a margine della presentazione del dossier Ecomafia 2019, propone delle soluzioni: «Sto lavorando per portare l'immondizia all'estero, per consentire al piano rifiuti di vedere la luce e agli impianti di essere costruiti». Costa commenta pure le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini che, sulla situazione rifiuti, ha fatto riferimento al modello di Paesi europei nei quali vengono trasformati in energia: «Per costruire un inceneritore ci vogliono 7 anni e altri 20 anni per il recupero dei costi, ne aspettiamo quindi 27 con questa criticità in atto?».

Oltre alla rabbia dei cittadini, cresce anche quella di farmacisti ed esercenti, costretti a pagare multe salate a cause di disservizi di Ama e del Comune. «Una situazione inammissibile. Il Comune fa cassa sulla pelle dei farmacisti», afferma in una nota Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Lazio. Ironia della sorte, la grande bruttezza di Roma si può vedere anche senza essere nella Capitale: basta andare infatti su Street View di Google per ammirare la scia di immondizia che adorna le strade della città eterna, grazie alle immagini registrate periodicamente dalle Google cars e le Google bikes.

riproduzione riservata ®

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA