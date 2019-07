Michela Poi

«Io so' io e voi nun siete un...». Chi non ricorda la celebre frase pronunciata dal grande Alberto Sordi nel film Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli? La commedia degli equivoci per eccellenza, diventata un vero e proprio cult nella storia del cinema italiano, è stata girata in gran parte a Roma e nel Lazio. Realizzato nel 1981 da Monicelli ma ambientato nella Roma papalina del 1809, racconta le rocambolesche disavventure di Onofrio del Grillo, alto dignitario pontificio alla corte di Papa Pio VII, marchese di Santa Cristina e conte di Portula. Un uomo ironico e vizioso, che tutto fa tranne portare a termine i propri impegni. il suo hobby preferito, infatti, è fare dispetti di ogni genere ai danni di chiunque. E nessuno scampa alle sue burle: dalla famiglia ai suoi amici nobili, dagli artigiani con i quali lavora al popolo, fino al Papa stesso. La trama del film e la storia del Marchese sono note a molti, ma in pochi conoscono le location romane e laziali scelte da Monicelli per ambientare la sua commedia: Dall'acquedotto Claudio alla chiesa di San Bonaventura, dal quartiere del Ghetto a Grottaferrata, fino agli spendidi casali del viterbese.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA